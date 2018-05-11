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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 11-5-2018 في البنك الأهلى الكويتي

الجمعة 11/مايو/2018 - 12:28 م
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 11-5-2018 في البنك الأهلى الكويتي
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استقر سعر صرف الريال السعودى، في البنك الأهلي الكويتي، خلال تعاملات البنوك اليوم الجمعة  11-5-2018، مسجلاً 4.71 جنيها للشراء، و4.74 جنيها للبيع.

ويشهد الريال السعودى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الراهنة بسبب اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث تسهد العملة السعودية اقبال كبير من المواطنين خلال هذه الفترة.

يذكر أن هناك توقعات بارتفاع الريال السعودى مقابل الجنيه في الفترة المقبلة بسبب زيادة معدلات الاستثمار السعودي في المنطقة العربية عامة وخاصة مصر.
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