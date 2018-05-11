(الرئاسة x أسبوع) .. "السيسي" يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية..ويتخذ تلك القرارات

شهد الإسبوع المنصرم، عدة نشاطات مختلفة للرئيس عبدالفتاح السيسي بالداخل والخارج، على رأسها استقبال الرئيس الأوغندي يوري موسفني، فضلًا عن اتخاذ عدة قرارات وتوجيهات للحكومة.

استقبال مدير عام صندوق النقد الدولي

يوم الإثنين، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، كما عقد اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مجلس صندوق النقد الدولي، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الاستثمار، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، ونائبي وزير المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن التقدير للشراكة المثمرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، والمساندة المقدمة من البنك لبرنامج مصر الوطني للإصلاح الاقتصادي، منوهاً إلى ما تمثله تلك الشراكة من رسالة إيجابية لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي، والآفاق الواسعة التي يوفرها الاقتصاد المصري.

حضور جنازة آخر الضباط الأحرار

وفي نفس اليوم، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية التي أقيمت اليوم الاثنين، لـ خالد محمد أمين محي الدين، أحد أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو عام 1952 ومؤسس حزب التجمع.

حضر المراسم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والمهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار رجال الدولة ورموز العمل السياسي والحزبي ، وعدد من قادة القوات المسلحة .





استقبال أمين عام منظمة السياحة العالمية

وكذلك استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمين عام منظمة السياحة العالمية، بحضور وزيرة السياحة، وأكد السيسي الأهمية التي توليها مصر لقطاع السياحة باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد.

استقبال رئيس أوغندا

وستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأوغندي يورى موسيفينى، بقصر الاتحادية، يوم الثلاثاء.

وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وأوغندا بقصر الاتحادية، لدعم التعاون الثنائي فى مجالات الزراعة ، المناطق الصناعية ، الكهرباء والطاقة المتجددة.

اجتماع "السيسي" مع الحكومة

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الخميس، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، حيث أوضح وزير البترول أنه تم توصيل الغاز حتى الآن إلى 8.6 مليون وحدة، مشيرًا إلى التنسيق القائم بين الوزارة ومختلف المحافظات فى هذا الشأن.

وأوضح السفير بسام راضى، أن الرئيس السيسي وجه بالإسراع بمشروعات توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل فى ضوء مساهمة ذلك فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والتيسير عليهم.

كما وجه الرئيس بالمضي قدمًا فى جهود تطوير وإنشاء المعامل والمنشآت والشبكات الخاصة بقطاع البترول والغاز، والإسراع بالانتهاء من مشروعات البنية التحتية لهذا القطاع الحيوى، وفق مبدأ امتلاك القدرة الوطنية الذى من شأنه توفير الموارد المالية للدولة نتيجة فرق التكلفة.

"السيسي" يتفقد مشروعات بالعاصمة الإدارية

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، عدد من المشروعات الجارى تنفيذها، حيث تعرف على سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورافق الرئيس السيسى خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وخلال جولته، صباح اليوم الجمعة، في العاصمة الإدارية الجديدة، شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما تم انجازه من إنشاء مسجد العاصمة "الفتاح العليم"، الذى كلف الرئيس السيسى، بإنشائه فى قداس عيد الميلاد المجيد الماضي.