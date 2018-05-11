التليفزيون يمنع عرض ماركات السجائر والعطور والمشاهد الخارجة فى المسلسلات

إجراءات جديدة وضعتها لجنة الدراما المنبثقة من المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المخرج «محمد فاضل»، بعدما استعرضت خلال اجتماعها أول هذا الأسبوع، عددا من المعايير الواجب الالتزام بها فى الأعمال الدرامية المنتظر عرضها على الشاشات وإذاعتها على المحطات الإذاعية، واشترطت أن يتم إرسال نسخة من هذه المعايير إلى رؤساء القنوات التليفزيونية والإذاعية قبل حلول شهر رمضان.





وطلبت من رؤساء القنوات فحص الأعمال المهداة من خارج ماسبيرو، من المحاذير التى أقرتها اللجنة وإبلاغ المسئولين عن المتابعة والإعلانات والرقابة بحذف كافة أنواع ماركات السجائر والعطور، وكذلك حذف كل أنواع العنف بالسلاح، وكذلك حجب كل الإعلانات المباشرة وغير المباشرة سواء لأطباء أو محلات أو ماركات، وكذلك منع ظهور أى مشهد خادش للحياء، أو يحتوى على ألفاظ خارجة.



