حكايات عصفور قمر الدين.. مفاجأة.. محمد صلاح اعتذر عن الظهور مع رامز جلال

رغم نشر العديد من المواقع الصحفية أخبارا تفيد بظهور نجم الكرة العالمى محمد صلاح فى إحدى حلقات برنامج رامز جلال الجديد "رامز تحت الصفر" وتقاضى صلاح أجرا يتخطى الثلاثة ملايين جنيه، مقابل ظهوره فى هذه الحلقة الخاصة، إلا أننا علمنا من مصادرنا داخل البرنامج، أن محمد صلاح لم يسجل أى حلقات مع رامز جلال أثناء فترة تصوير البرنامج بروسيا، وأن هذا حدث لسببين، الأول هو عدم وجود رغبة من صلاح للظهور فى برامج كاميرا خفية، والثانى أن رامز لم يشأ أن يغضب جمهور صلاح الكبير والذى سيغضب إذا ما شاهد صلاح فى موقف يعرضه للخطر، الأمر الذى جعل رامز يتراجع عن فكرة استضافته، ويطلب من الشركة المنتجة لبرنامجه التوقف عن محاولات التفاوض والضغط على مدير أعمال محمد صلاح لإقناعه بالظهور فى البرنامج، يذكر أن رامز جلال يواصل الإشراف على مونتاج حلقات البرنامج بصحبة المخرج محمد نصير والمنتجان محمد عبدالصمد وعبدالله أبوالفتوح، وفريق إعداد البرنامج عبدالحميد العش وعبدالله غلوش.