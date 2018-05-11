خبيرة تربوية: لا توجد بيئة تعليمية مناسبة في مصر لتطبيق النظام الجديد (فيديو)

قالت الدكتورة بثينة عبدالرؤوف، الخبيرة التربوية، إنه لا يوجد بيئة تعليمية مناسبة يطبق عليها النظام التعليمي الجديد، لافتة إلى أن هناك مدارس ثانوي مغلقة بالكامل.





وأشارت "عبدالرؤوف"، خلال حوارها ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الجمعة، إلى أن طلاب المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية، تلقوا تعليمهم بطريقة تقليدية، فكيف يمكنهم استخدام بنك المعرفة، والبحث في 10 كتب حتى يخرج بالمعلومة التي يحتاجها.



