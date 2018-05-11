حكايات عصفور قمر الدين.. اكتئاب دكتور شديد الإعلام المصري

لم يتوقع الإعلامى قريب الشبه من الدكتور شديد، أن تصرفاته المراهقة وتسجيل زميلاته له أثناء محاولاته المتكررة للتحرش بهن تليفونيًا أو من خلال رسائل الواتس أب، أو الماسينجر، ستكون سببا رئيسيا فى إنهاء تعاقده مع القناة التى كان يعمل بها كمذيع، فبعد أن كان يجلس وسط أصدقائه ويحاول أن يقنعهم بأنه أصبح شديد القرب من الجهات المسئولة عن ملف الإعلام، وأنهم أصبحوا لا يتحركون خطوة واحدة بدون الرجوع إليه، فوجئ الدكتور شديد، بفسخ تعاقده وإرسال نسخة من رسائل تحرشه بزميلاته، ليعرف السبب فى قرار استبعاده عن القناة، الأمر الذى دفعه لالتزام الصمت، وإغلاق تليفونه المحمول وعدم الرد على أى اتصالات من أصدقائه، الذين تأكدوا أنه كان يكذب عليهم، عندما كان يخبرهم بأنه أصبح المستشار الأول للدولة فى ملف الإعلام.. لتكون نهايته الخروج بهذا الشكل المهين من قناة لم يستمر ظهوره عليها بضعة أشهر قليلة.