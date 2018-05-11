ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حكايات عصفور قمر الدين.. اكتئاب دكتور شديد الإعلام المصري

الجمعة 11/مايو/2018 - 12:19 م
حكايات عصفور قمر الدين.. اكتئاب دكتور شديد الإعلام المصري
أرشيفية
طباعة
 
لم يتوقع الإعلامى قريب الشبه من الدكتور شديد، أن تصرفاته المراهقة وتسجيل زميلاته له أثناء محاولاته المتكررة للتحرش بهن تليفونيًا أو من خلال رسائل الواتس أب، أو الماسينجر، ستكون سببا رئيسيا فى إنهاء تعاقده مع القناة التى كان يعمل بها كمذيع، فبعد أن كان يجلس وسط أصدقائه ويحاول أن يقنعهم بأنه أصبح شديد القرب من الجهات المسئولة عن ملف الإعلام، وأنهم أصبحوا لا يتحركون خطوة واحدة بدون الرجوع إليه، فوجئ الدكتور شديد، بفسخ تعاقده وإرسال نسخة من رسائل تحرشه بزميلاته، ليعرف السبب فى قرار استبعاده عن القناة، الأمر الذى دفعه لالتزام الصمت، وإغلاق تليفونه المحمول وعدم الرد على أى اتصالات من أصدقائه، الذين تأكدوا أنه كان يكذب عليهم، عندما كان يخبرهم بأنه أصبح المستشار الأول للدولة فى ملف الإعلام.. لتكون نهايته الخروج بهذا الشكل المهين من قناة لم يستمر ظهوره عليها بضعة أشهر قليلة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
-
x
21:00
-
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
-
x
18:00
-
أياكس أمستردام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 12:30:03 PM