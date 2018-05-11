حكايات عصفور قمر الدين.. تامر حسني يرفض تقديم أغنية جديدة لإحدى المؤسسات الخيرية

فى مفاجأة كبيرة وفى تصرف غريب من المطرب تامر حسنى، رفض تقديم أى أغنية جديدة لصالح إحدى المؤسسات الخيرية المهتمة بعلاج الأطفال، واشترط تامر للموافقة على تقديم إعلان لصالح هذه المؤسسة، هو استخدام أغنية قديمة له بعنوان «الموضوع فيك» كان قد طرحها عام 2012 مع المنتج نصر محروس، ونشر تامر مجموعة أخبار عن أنه قرر التنازل عن أجره نظير تصويره هذه الأغنية لصالح المؤسسة الخيرية، بالإضافة إلى إعلانه عن تبرعه بتحمل عشرين مليون جنيه قيمة إحدى الغرف بهذه المؤسسة الشهيرة فى علاج الأطفال، الأمر الذى شكك فيه أحد أعضاء عمل فريق تامر، مؤكداً أن أحد الأشخاص حاول توريط تامر حسنى بإعلان خبر تبرعه للمؤسسة الخيرية، وقرر تامر بعدها التزام الصمت، خوفاً على صورته أمام جمهوره، بأنه لم يتبرع للمؤسسة الخيرية الشهيرة، وكل ما يشغل بال تامر حالياً هو عدم تكذيب هذه المؤسسة لخبر تبرعه بمثل هذا المبلغ الكبير، ولكن هل يليق بتامر حسنى بعد كل ما وصل له من نجومية، أن يوافق ويعلن عن تقديم أغنية قديمة له لمؤسسة كل دخلها قائم على التبرعات، فلماذا تصرف تامر بهذه الطريقة؟.. هو وحده من يمتلك الإجابة.