حكايات عصفور قمر الدين.. هل تتراجع حنان ترك عن قرار الاعتزال؟

بعد غياب أكثر من ست سنوات، قررت حنان ترك التخلى ولو مؤقتاً عن قرار اعتزالها، وتقديم مسلسل كرتون رمضانى بعنوان «نونة» ولكن ليس هذا هو الخبر المهم، حيث يرى بعض المحيطين بحنان، أنها أوشكت على التراجع عن قرار اعتزالها، وأنها ستعود قريباً جداً لمواصلة مشوارها الفنى بتقديم أدوار تظهر فيها بحجابها كالتى تشبه آخر أدوارها الدرامية، «أخت تريز»، وأن حنان اصبحت مقتنعة تماماً بمسألة عودتها للعمل كممثلة، لرغبتها الشديدة فى تقديم مزيد من الأعمال الفنية التى تضيف لرصيدها الفنى، لأنها ترى إذا انسحبت هى وكل من يطالب بتقديم دراما طيبة تناسب الأسرة المصرية، فمن سيقدم مثل هذه النوعية من الدراما، بعد أن سيطر نوع معين من الدراما لا تتناسب مع قيم وأخلاق المجتمع المصرى خلال السنوات الأخيرة فكل هذا يسير بنا فى اتجاه واحد فقط.. هو عودة حنان ترك للتمثيل فى أقرب وقت ممكن.