وزيرة المرأة تؤكد: الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 تعكس إلتزام تونس بتحقيق المساواة (صور)‎













أشرفت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، صباح يوم أمس الخميس 10 ماي 2018 بضاحية قمرت، على افتتاح أشغال الاستشارة الوطنية مع منظمات المجتمع المدني حول "إعداد تقرير تونس المتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325: المرأة والسلم والأمن"، والذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.





وأكدت الوزيرة بالمناسبة على أن إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 قد تمّ وفق مقاربة تشاركية مع مكوّنات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن هذه الخطّة تعكس التزام للدولة التونسية تجاه تطبيق القوانين الدولية والإقليمية المتعلقة بتحقيق المساواة وبجميع أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 وخاصة منها الهدف الخامس الذي ينص على المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.













يُذكر أن قرار مجلس الأمن 1325 الذي وقع اعتماده في أكتوبر 2000، يهدف إلى دعم المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة قبل النزاعات وأثناءها وبعدها، وضمان الحماية اللازمة لها أثناء الحروب من جميع أشكال العنف الذي قد تتعرض لها وخاصة العنف الجنسي.



