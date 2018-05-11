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ضبط هارب من أحكام قضائية بالمرج

الجمعة 11/مايو/2018 - 12:16 م
ضبط هارب من أحكام قضائية بالمرج
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هبه عبد الحفيظ
 
استطاعت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بالقاهرة من ضبط المدعو"محمود ف. م"سن 25 عاما، مقيم بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية" مخدرات " والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وقضية " قتل وسلاح نارى" والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وبحوزته "فرد خرطوش عيار 12 مم".

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها واعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المزيد عن: مديرية أمن القاهرة قضية مخدرات قضية سلاح قسم المرج حكم مؤبد
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