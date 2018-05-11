ضبط هارب من أحكام قضائية بالمرج
الجمعة 11/مايو/2018 - 12:16 م
هبه عبد الحفيظ
استطاعت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بالقاهرة من ضبط المدعو"محمود ف. م"سن 25 عاما، مقيم بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية" مخدرات " والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وقضية " قتل وسلاح نارى" والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وبحوزته "فرد خرطوش عيار 12 مم".
بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها واعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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