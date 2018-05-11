وفاة صلاح عبد الله فى الحلقة الرابعة في "سك على إخواتك"

يجسد صلاح عبدالله ضمن أحداث مسلسل "سك على إخواتك" شخصية رجل أعمال لديه ابن يدعى سعادة الذى يجسد شخصيته على ربيع نجم مسرح مصر، وفى الحلقات الأولى من المسلسل تبدأ بمؤتمر اقتصادى تحت رعاية صلاح عبدالله الذى يتوفى فى أحداث الحلقة الرابعة ويرثه سعادة وشقيقاته الأربعة.





ويتحول سعادة من ممرض فى إحدى الوحدات البيطرية إلى مدير أكبر الشركات والمسئول عن شقيقاته الأربعة، وتحدث مفارقات كوميديا طوال الأحداث.





"سك على إخواتك" بطولة على ربيع، صلاح عبد الله، سلوى خطاب، صبرى فواز، كريم عفيفى، هنا الزاهد، سهر الصايغ، هادى الجيار، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، جيسى عبده، وآخرون، والعمل قصة كريم فهمى، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، محمد فتحى ومحمد أبو السعد، إخراج وائل إحسان.