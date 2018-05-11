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ضبط متهم بسرقة سيارة بحلوان

الجمعة 11/مايو/2018 - 12:07 م
ضبط متهم بسرقة سيارة بحلوان
المتهم
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هبه عبد الحفيظ
 
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بالقاهرة من ضبط المدعو "رجب ش. م" ،سن 55 مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى قضية "سرقة "حال استقلاله سيارة "بدون لوحات معدنية" ولا يحمل ثمة تراخيص.

وبالكشف الفني على السيارة، تبين أنها مبلغ بسرقتها. 

وبمواجهة المتهم اعترف بسرقة السيارة حال توقفها أسفل مسكن المجنى عليه باستخدام "المفتاح المصطنع".

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
المزيد عن: مديرية أمن القاهرة قسم حلوان سرقة سيارة
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