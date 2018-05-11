نيمار: إصابتي ليست اللحظة الأسوأ في مسيرتي

قال المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إنه مر بلحظات صعبة أثناء دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في ريو دي جانيرو في 2016، مؤكداً أنه كان يبحث عن "حفرة يختبأ بها".





وفي مقابلة أجراها معه لاعب كرة القدم البرازيلي السابق، زيكو، في منزله بالبلد اللاتيني قبل عودته لباريس، ونشرت "UOL Esporte" مقاطع منها، قال نيمار عن فترة مشاركته مع منتخب بلاده الأولمبي في دورة ريو 2016: "البداية كانت صعبة، عشت أسوأ لحظة، كنت أبحث عن حفرة أختبأ بها ولم أعلم ماذا أفعل، كنت أشعر أنني سئمت من الحياة".





وأضاف لاعب باريس سان جيرمان: "جائني ريناتو أوغوستو ودخل غرفتي التي كانت مظلمة لأنني لم أرد رؤية أحد.. وقال لي 'إذا أردت حفرة أبحث لي عن واحدة لي أيضاً'".





وعلى الرغم من هذه الأوقات الصعبة، كللت التجربة بنهاية سعيدة بعد أن فاز المنتخب الأولمبي البرازيلي بالميدالية الذهبية.





وأوضح نيمار أنه بعد تلك المحادثة تغيرت الأمور، قائلاً: "بدأت أضحك وتحدثنا ورأينا أن هذا ما كنا نحتاجه، تغيير طريقة لعبنا.. بدأنا نتناقش حول التكتيك.. قررنا التحدث مع المدرب وتغيير طريقة اللعب".



