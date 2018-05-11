رفع 12 طن مخلفات قمامة من شارع الجيش بالمنصورة "صور"

رفعت حملة مكبرة شنها مسئولو رئاسة حى غرب المنصورة تحت اشراف اللواء حسام حمودة رئيس حى غرب المنصورة 12 طن مخلفات قمامة من محيط قطاع شارع الجيش.





وقاد الحملة عبد الهادي محمد عبده، نائب رئيس الحي، وماجد حسونة، رئيس قطاع نظافة شارع الجيش.



وقامت الحملة بكنس ورفع الأتربة ومخلفات القمامة من محيط شارع الجيش وميدان رمسيس ومربعات مجمع المحاكم والهدى والنور وترعة المنصورية، حيث تم رفع ما يقرب من ١٢طن من مخلفات القمامة من محيط المكان.