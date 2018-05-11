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"سما المصري" بالمايوة.. والجمهور: أمال فين الشيخة سما "فيديو"

الجمعة 11/مايو/2018 - 11:59 ص
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رانا رمضان
 
نشرت الراقصة الاستعراضية سما المصري، عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو لها ظهرت فيه مرتدية مايوة، معلقه عليها: "أدي الصيف وبلاويه واللي بيجري فيه".

وأثار الفيديو غضب متابعي سما المصري علي الانستجرام، مستنكرين ظهروها بمايوة في الوقت الذي أعلنت فيه عن إطلاق برنامج ديني في رمضان، فعلق محمد مطاوع، قائلا: "دا هيبقي برنامج ديني ديني يعني مفيش كلام".

وعلقت معجبة، قائلة: "فين الحجاب يا حجة"،وعلقت أميرة، قائلة: "طيب أزاي دا رمضان كمان أسبوع أمال فين الشيخة سما"، وعلقت مني، قائلة: "رمضان علي الأبواب".



"سما المصري" بالمايوة.. والجمهور: أمال فين الشيخة سما "فيديو"
"سما المصري" بالمايوة.. والجمهور: أمال فين الشيخة سما "فيديو"
"سما المصري" بالمايوة.. والجمهور: أمال فين الشيخة سما "فيديو"
"سما المصري" بالمايوة.. والجمهور: أمال فين الشيخة سما "فيديو"
"سما المصري" بالمايوة.. والجمهور: أمال فين الشيخة سما "فيديو"
"سما المصري" بالمايوة.. والجمهور: أمال فين الشيخة سما "فيديو"
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