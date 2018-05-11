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184 ألفا 807 أطنان قمح إجمالى ما تم توريده لشون وصوامع الدقهلية

الجمعة 11/مايو/2018 - 11:59 ص
184 ألفا 807 أطنان قمح إجمالى ما تم توريده لشون وصوامع الدقهلية
التوريد
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سالى رضوان
 
قال المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، إن الشون والصوامع استقبلت 184 ألفًا و807 أطنان قمح بالشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد، من إجمالي منزرع 244 ألفًا و144 فدانًا.

وأضاف أنه تم فتح الصوامع والشئون لاستقبال المحصول في 21 شونة بزمام المحافظة والصوامع، بالإضافة إلى 4 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة، ومضربين تابعين لمطاحن شرق الدلتا، مشيرًا إلى أن المساحة التخزينية تكون كافية لاستقبال المنتظر، مؤكدًا أن الشون والصوامع على أتم الاستعداد لاستقبال القمح من المزارعين والفلاحين، وهناك لجان من مديرية الأمن والتموين تشرف على الشون والصوامع باستمرار على مستوى مراكز المحافظة.

وشدد على تيسير التوريد واستلام المحصول من الموردين منعًا للتكدس أمام الشون والصوامع، مؤكدًا أن الصوامع تستوعب المنتظر توريده.

يذكر أن الشون والصواَع تشهد تكدسًا كبيرًا في شكل طوابير من الصباح حتى المساء، واضطر السائقون للبيات أمام الشون.
المزيد عن: مديرية الزراعة شون قمح زراعة توريد القمح
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