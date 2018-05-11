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خبيرة تربوية: نظام التعليم الجديد لا يناسب وضعنا الحالي (فيديو)

الجمعة 11/مايو/2018 - 11:56 ص
خبيرة تربوية: نظام التعليم الجديد لا يناسب وضعنا الحالي (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
قالت الدكتورة بثينة عبدالرؤوف، الخبيرة التربوية، إن النظام التعليم الجديد لا يتناسب مع وضعنا الحالي، معقبة، "إحنا مش ضد التغيير، ولكن مفيش امكانيات".

وأشارت "عبدالرؤوف"، خلال حوارها ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الجمعة، إلى أننا في حاجة إلى بناء فصول ومدارس جديدة أولا، بالإضافة إلى أن نظام التعليم الجديد يحتاج إلى مدرس كشكول وهو ما لم يعد موجود حاليًا.

وأضافت أن مشكلتنا هو الاستعجال في التطبيق، وهو الذي يؤدي إلى الفشل، معتبرة أن مصر ليست لديها رفاهية مادية لتطبيق نظام التابلت، حيث يوجد وسائل متطورة أفضل من التابلت وأقل تكلفة مثل السبورة الذكية.
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