بوجي وطمطم والمسحراتي وجولات مجانية في احتفال متحف النسيج بقدوم رمضان

ينظم متحف النسيج المصري، بشارع المعز، يومًا كاملًا، احتفالًا بقدرم شهر رمضان الكريم تحت عنوان "رمضان زمان 3".





وقال الدكتور أشرف أبو اليزيد، مدير متحف النسيج المصري، إن اليوم، يبدأ في التاسعة صباح الثلاثاء 15 مايو وينقسم لعدة فقرات.





وتابع أن الفقرة الأولى تبدأ التاسعة صباحًا وهي عبارة عن جولات إرشادية بأنحاء المتحف يشرح فيها الأمناء أهم القطع النسيجية الأثرية وخصيصًا من العصر الإسلامي، أما الفقرة التالية فهي عبارة عن مجموعة من الورش لتعليم صناعة فوانيس رمضان للأطفال، حيث يتعرف الطفل على استخدام هامات بسيطة لانتاج فوانيس ذات مظهر جميل، وفي تمام الثالثة تبدأ الفقرة الأخيرة وهي عبارة عن حفل فنى على مسرح بيت الشاعر أمام المتحف.





ويحيي الحفل ذكريات رمضان للأطفال حيث عرض بوجي وطمطم للأطفال، وكذلك للكبار بتقديم فقرة المسحراتي، ثم فقرتين من الإنشاد الديني يؤدي الأولى المنشد محمد نشأت عضو فرقة دار الأوبرا المصرية، والثانية للمنشد عبد الرحمن فهمي منشد من جامعة حلوان، وعدد من الفقرات المتنوعة حيث يمتد الحفل إلى السادسة مساءً.



