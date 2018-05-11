العثور على جثة طفل بعد ساعات من اختفائه بالشرقية

عثر عدد من أهالي مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، قبل قليل، على جثة الطفل "سيف" داخل ترعة لم يتم ردمها أمام مُجمع المدارس، بعد ساعات من اختفائه من أمام منزل أسرته ببندر المركز.





كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا باختفاء الطفل "سيف محمد" 3 سنوات، مُقيم ببندر الإبراهيمية، منذ عصر أمس الخميس، قبل أن يتم العثور على الطفل مُلقى داخل ترعة تم حفرها لخدمة مشروع "مُجمع المدارس" والتي لا يوجد بها مياه.



