العثور على جثة طفل بعد ساعات من اختفائه بالشرقية
الجمعة 11/مايو/2018 - 11:54 ص
إسلام علي وسمر السيد
عثر عدد من أهالي مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، قبل قليل، على جثة الطفل "سيف" داخل ترعة لم يتم ردمها أمام مُجمع المدارس، بعد ساعات من اختفائه من أمام منزل أسرته ببندر المركز.
كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا باختفاء الطفل "سيف محمد" 3 سنوات، مُقيم ببندر الإبراهيمية، منذ عصر أمس الخميس، قبل أن يتم العثور على الطفل مُلقى داخل ترعة تم حفرها لخدمة مشروع "مُجمع المدارس" والتي لا يوجد بها مياه.
وتبين من التحريات الأولية، أنه الانتهاء من جزء كبير من المشروع فيما لم يتم ردم الترعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.