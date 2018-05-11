جامعة القاهرة تحذر من كيانات وهمية تستخدم اسمها للنصب على الطلاب المصريين والعرب

حذرت جامعة القاهرة مجددًا، من الكيانات الوهمية التى تُمارس النصب والكذب وتدعى أنها تصدر شهادات علمية أو تدريبية باسم جامعة القاهرة، سواء للطلاب المصريين أو العرب.





وأعلنت الجامعة، في بيان لها، أنها لا يمكن أن يكون بينها وبين هذه الكيانات، التي تلصق اسم الجامعة بها، أي صلة من أي نوع.





وقالت الجامعة: "من ذلك ما إدعاء الكيان الوهمى الكاذب الموجود بإعلان بإحدى الجرائد المتخصصة في الاعلانات بدولة عربية، ويقوم بالنصب على الطلاب باستخدام اسم جامعة القاهرة كذبًا ويدعى فتح باب التسجيل للدراسات الحرة المؤهلة للثانوية العامة المعتمدة دوليا، أو المؤهلة للدراسات العليا في التربية.





وإذ تحذر جامعة القاهرة من هذه الكيانات الوهمية الكاذبة والمزورة والتى تُمارس النصب والاحتيال على الطلاب المصريين أو العرب، تؤكد أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الكيانات، كما تهيب بالأجهزة المعنية والمختصة بملاحقة هذه الكيانات وتعقبها وبتر فسادها، حماية لسمعة مؤسساتنا التعليمية.



