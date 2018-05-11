حراسة مرمى الفراعنة "ترتعش" من جديد

الشناوى "مهزوز" .. عواد "مش مركز".. الحضرى "خارج الخدمة"





بات مركز حراسة المرمى بمثابة صداع فى رأس الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، وجاءت أزمة مركز حراسة المرمى فى ظل إصابة أحمد الشناوى والتى أبعدته عن حراسة مرمى الفراعنة فى منافسات كأس العالم القادمة، فى الوقت الذى ابتعد فيه شريف إكرامى أحد الحراس الذين كان يعتمد عليهم كوبر عن المشاركة مع ناديه منذ فترة ليست بالقصيرة وهو ما جعله بعيداً بعض الشىء عن اختيارات الجهاز الفنى للمنتخب خلال الفترة الماضية وبات مصيره من الانضمام غير معلوم حتى الآن، فى الوقت الذى تراجع فيه بعض الشىء مستوى محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى بعدما تلقى ثلاثة أهداف خلال المباريات الثلاث الأخيرة لناديه، وهو نفس الأمر الذى ينطبق على محمد عواد حارس مرمى النادى الإسماعيلى والذى ظهر عليه عدم التركيز وكان سبباً رئيساً فى خسارة فريقه برباعية فى قبل نهائى كأس مصر أمام الزمالك وأصبح مهدداً بعدم الانضمام لصفوف المنتخب فى الفترة المقبلة، يأتى ذلك فى الوقت الذى يبحث فيه المدير الفنى الأرجنتينى عن حارس صغير السن لحراسة مرمى الفراعنة فى المونديال القادم خاصة أن قناعات هيكتور كوبر كانت تميل نحو عدم الدفع بعصام الحضرى نظراً لعامل السن مع تكريمه بالشكل اللائق بالدفع به فى إحدى المباريات تقديراً لجهوده مع المنتخب خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من كل تلك العوامل إلا أن المدير الفنى للمنتخب مازال يمنى النفس فى إيجاد ضالته قبل الاستقرار على الدفع بالحضرى كحارس أساسى للفراعنة فى منافسات كأس العالم.



