رحلة سهر الصايغ مع السرقة في "سك على اخواتك"

تجسد الفنانة سهر الصايغ دور شقيقة على ربيع فى أحداث مسلسل " سك على اخواتك"، التى تواصل تصويره حالياً فى أحد مطاعم مصر الجديدة، وتعانى من مرض وانفصام فى الشخصية وهو مرض السرقه وتسرق أصدقاءها ويصور لها بعض الأصدقاء مقطع فيديو وهى تقوم بالسرقة.

وصورت سهر مشهدا وهى فى احد المطاعم مع حبيبها ويجسده اسلام جمال، وسرقت بعض الشوك والسكاكين من المطعم، ويكثف المخرج وائل احسان عدد ساعات التصوير لتسليم الخمس حلقات الأولى للقناة التى يعرض عليها العمل فى موسم رمضان.

وتدور أحداث مسلسل "سك على إخواتك" في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد علي ربيع خلال أحداثه دور شاب يدعى "سعادة" يعمل داخل إحدى الوحدات البيطرية بقرية بالصعيد، يقرر التوجه إلى القاهرة بعد أن يعلم أن والده على قيد الحياة ويمتلك شركات بالعاصمة، وهناك يدخل عالم جديد عليه.

"سك على اخواتك" قصة كريم فهمي، وإخراج وائل إحسان، وبطولة علي ربيع وصلاح عبد الله وسلوى خطاب وصبري فواز وسهر الصايغ وهنا الزاهد وكريم عفيفي وهادي الجيار وميرنا نور الدين وإسلام جمال وجيسي عبدو.