بيومي فؤاد يضع ياسمين عبد العزيز في ورطة

تواصل ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهدها فى فيلمها الجديد "الأبلة طم طم"، والذى تسعى للانتهاء منه قدوم دخول شهر رمضان، حيث يتبقى لها 4 أيام تصوير وتنتهى منه كاملا.





ورغم محاولات ياسمين عبد العزيز للانتهاء من تصوير الفيلم قبل قدوم شهر رمضان إلا أنه من المتوقع أن يتم تأجيل يوم واحد فقط من مشاهد الفيلم لتصويره خلال الأسبوع الأول من رمضان وذلك لسفر الفنان بيومى فؤاد إلى الخارج.





ومن المقرر أن يبدأ المخرج على إدريس فور انتهاء تصوير العمل مباشرة فى التفرغ تماما لعمليات المونتاج والمكساج تجهيزا لعرض الفيلم فى عيد الفطر المقبل.





ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب ياسمين عبد العزيز، بيومى فؤاد وحمدى المرغنى ومصطفى أبو سريع وهشام إسماعيل وأيمن وتار وخالد منصور وشادى ألفونس وسامى مغاورى، وآخرون، كما يجمع الفيلم العديد من ضيوف الشرف من النجوم.