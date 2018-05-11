بيليه يقود منتخب السامبا لأول ألقابه.. والبطولة تشهد أول نقل تليفزيونى









فى العام 1958 احتضنت السويد النسخة السادسة لبطولة كأس العالم والتى شهدت أول تتويج رسمى للبرازيل بلقب كأس العالم وشهدت البطولة العديد من الاحداث والمفارقات لعل على رأسها ظهور الأسطورة بيليه الذى شارك وهو ابن السبعة عشر عاماً فقط ونجح فى قيادة منتخب بلاده للفوز بأول ألقابه لكأس العالم ليصبح بيليه حتى يومنا هذا هو أصغر لاعب فى تاريخ كرة القدم يفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم، ونجح الفرنسى فونتين فى كتابة اسمه بحروف من ذهب بعدما سجل ثلاثة عشر هدفاً فى البطولة لينال لقب الهداف التاريخى للبطولة حيث لم يستطع أى لاعب حتى الآن الوصول إلى هذا الرقم من الاهداف فى بطولة واحدة وتعد تلك النسخة من المونديال بمثابة نقلة جديدة فى عالم الإعلام حيث شهدت أول نقل تليفزيونى لها منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا.





كما شهدت المباراة النهائية تسجيل أكبر عدد من الاهداف وهى سبعة أهداف بعدما فاز منتخب السامبا على المنتخب السويدى صاحب الأرض بخمسة أهداف مقابل هدفين ليسدل الستار على النسخة السادسة بتتويج المنتخب السيلساو بأول ألقابه للمونديال.



