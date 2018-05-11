موعد وتفاصيل تطبيق المرحلة الثانية من رسوم المرافقين والتابعين





اقترب موعد تطبيق المرحلة الثانية من رسوم المرافقين والتابعين للعمالة المقيمة، وذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى منه، في مطلع شهر يوليو 2017 بواقع 100 ريال على كل فرد من المرافقين أو التابعين، على كل الجنسيات الموجودة بالمملكة.





ويتم تطبيق المرحلة الثانية يوم الجمعة الموافق 17 رمضان 1439 هـ، برسم سنوي قدره 200 ريال لكل فرد، وذلك ضمن برنامج التوازن المالي الذي أصدره مجلس الوزراء.





وتدفع الرسوم عند تجديد الإقامة وإصدار تأشيرة العودة، وذلك للمرافقين وهم: الأبناء الذكور فوق الـ18 سنة، والزوجة الثانية والثالثة والرابعة، والأب والأم، وأب الزوجة وأم الزوجة، والعمالة المنزلية والسائقين، وكل من على الكفالة بشكل مباشر، ويشمل التابعين كل من: الزوجة والبنات والأبناء الذكور أقل سن 18 سنة.





وينص النظام على عدم السماج بتسوية وضع الوافد الراغب في المغادرة النهائية، إلا بعد سداد تلك الرسوم عند تجديد الإقامة لأجل استخراج تأشيرة الخروج النهائي.





كما يجيز النظام غير الراغبين في سداد المقابل المالي، بإصدار تأشيرة خروج نهائي للمرافقين والتابعين قبل نهاية مدة الإقامة.



