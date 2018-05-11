ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

علي الحجار: "العاملون في نقابة الموسيقيين ملهمش لازمة"

الجمعة 11/مايو/2018 - 10:36 ص
علي الحجار: العاملون في نقابة الموسيقيين ملهمش لازمة
علي الحجار
طباعة
الفجر الفني
 
قال المطرب علي الحجار إنه تبنى مشروع المواهب منذ 6 سنوات، موضحًا أنه عندما كان طفلا صغيرا رأى والده يعلم الناس الغناء والعود دون مقابل مادى، مشيرًا إلى أن مشروعه لا يحصل منه على أي مليم، ولا يريد الاستفادة منه ماديًا منه وهدفه أن يرى مطربين وعازفين شاطرين فى البلد.

وأوضح "الحجار"، في تصريحات صحفية أنه لا بد من دور لنقابة المهن الموسيقية ووزارة الثقافة، قائلا: "لا أتحدث عن النقيب الحالى، ولكن النقابة ليس لها أى دور، داخل النقابة آلاف ليس لهم أى فائدة ولا علاقة لهم بالموسيقى".
المزيد عن: نقابة الموسيقيين علي الحجار المطرب علي الحجار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
-
x
21:00
-
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
-
x
18:00
-
أياكس أمستردام
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 11:00:04 AM