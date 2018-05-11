علي الحجار: "العاملون في نقابة الموسيقيين ملهمش لازمة"

قال المطرب علي الحجار إنه تبنى مشروع المواهب منذ 6 سنوات، موضحًا أنه عندما كان طفلا صغيرا رأى والده يعلم الناس الغناء والعود دون مقابل مادى، مشيرًا إلى أن مشروعه لا يحصل منه على أي مليم، ولا يريد الاستفادة منه ماديًا منه وهدفه أن يرى مطربين وعازفين شاطرين فى البلد.





وأوضح "الحجار"، في تصريحات صحفية أنه لا بد من دور لنقابة المهن الموسيقية ووزارة الثقافة، قائلا: "لا أتحدث عن النقيب الحالى، ولكن النقابة ليس لها أى دور، داخل النقابة آلاف ليس لهم أى فائدة ولا علاقة لهم بالموسيقى".