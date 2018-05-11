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"أروش غوريلا".. ريتشارد يثير جدل مواقع التواصل الاجتماعي

الجمعة 11/مايو/2018 - 10:38 ص
أروش غوريلا.. ريتشارد يثير جدل مواقع التواصل الاجتماعي
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حاز الغوريلا ريتشارد علي إعجاب الكثيرين عقب انتشار صوره علي الإنترنت، والتي التقطتها المصور لوسي سيتينيكوفا، وبحسب موقع "مترو" البريطاني، اشتهر الغوريلا بصوره الطريفة وبوضعياته الغريبة أمام الكاميرا، إذ ابتسم وعرض عضلاته وغمز للعدسة وكأنّه بطل عالمي..

وقال لوسي، مصوّر ريتشارد لأكثر من عشر سنوات في حديقة الحيوانات: "ريتشارد يشبه في ملامحه وشخصيته الإنسان كثيرًا. هذه الشخصية جعلته يحظى بشعبية كبيرة على وسائل الإعلام. ويعتقد الناس أنّه وسيم
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