حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الأوقاف بالإسكندرية (صور)

شن حي ثان المنتزه بالإسكندرية، برئاسة اللواء عادل سلامة رئيس الحي، حملة إزالة مكبرة برئاسة مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحي، وبعضوية وحدة الإيقاف والتحفظ وممثل عن إدارة المشروعات ومهندس المنطقة والعضو القانوني وبمعاونة القوات الأمنية.





وشملت الحملة تنفيذ قرار الإزالة رقم 232 لسنة 2018 والصادر من هيئة الأوقاف المصرية في حق المخالفات المتواجدة في مدخل عزبة الكوبانية، حيث اشتمل القرار على تنفيذ الإزالة الفورية لأسوار وحجرات على مسطح 350م2، إلى جانب تسليم أرض فضاء على مسطح 8200م2.





كما قامت الحملة بتخريب عقار مكون من طابق أرضي وطابق أول علوي وحوائط داخلية وخارجية وسلم وبلاطات وأعمدة.