نتنياهو يعرب عن تقديره للموقف البريطاني بدعم حق دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسها

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تقديره للموقف البريطاني الذي دان إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل ودعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها.

وبحث رئيس الوزراء نتنياهو مساء الخميس مع رئيسة الوزراء البريطانية ماي في مكالمة هاتفية ما أسماه بـ"العدوان الإيراني" وآخر التطورات الإقليمية والأوضاع بسوريا.

وجاء في بيان أصدرته لندن أن الجانبين اتفقا على ضرورة عمل الأسرة الدولية على منع انتشار نفوذ طهران في الشرق الأوسط وزعزعتها للاستقرار فيه.

وأضاف البيان أنه يترتب على روسيا استخدام نفوذها في سوريا للحيلولة دون حملات إيرانية إضافية.