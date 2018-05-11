ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نتنياهو يعرب عن تقديره للموقف البريطاني بدعم حق دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسها

الجمعة 11/مايو/2018 - 10:35 ص
نتنياهو يعرب عن تقديره للموقف البريطاني بدعم حق دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسها
إسرائيل وبريطانيا
طباعة
وكالات
 

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تقديره للموقف البريطاني الذي دان إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل ودعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها.

 

وبحث رئيس الوزراء نتنياهو مساء الخميس مع رئيسة الوزراء البريطانية ماي في مكالمة هاتفية ما أسماه بـ"العدوان الإيراني" وآخر التطورات الإقليمية والأوضاع بسوريا.

 

وجاء في بيان أصدرته لندن أن الجانبين اتفقا على ضرورة عمل الأسرة الدولية على منع انتشار نفوذ طهران في الشرق الأوسط وزعزعتها للاستقرار فيه.

 

وأضاف البيان أنه يترتب على روسيا استخدام نفوذها في سوريا للحيلولة دون حملات إيرانية إضافية.

 


المزيد عن: بريطانيا العلاقات الثنئاية اسرائيل إطلاق صواريخ على إسرائيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
-
x
21:00
-
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
-
x
18:00
-
أياكس أمستردام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 11:00:04 AM