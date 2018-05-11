45 بدلة جديدة لـ سلمان خان من أجل فيلمه الجديد

نشر موقع Mid-Day خلال الساعات الماضية أن النجم الهندى سلمان خان، حصل خلال الأسابيع الماضية على 45 بدلة جديدة، صممت له خصيصا ليستخدمها فى تصوير فيلمه الجديد Race 3، وصنعت تلك البدل بطريقة معينة وبأقمشة خاصة ليستطيع سلمان استخدامها فى مشاهد الأكشن الذى يقوم بأدائها فى الفيلم.





Race 3 هو أحدث أفلام سلمان الذى بدأ تصويره نهاية نوفمبر الماضى، ويشارك فى بطولته أميتاب باتشان، جاكلين فرنانديز، ديزى شاهو، ثاقب سليم وبوبى ديول ومن إخراج ريمو ديسوزا، وهو فيلم أكشن وإثارة ومن المنتظر عرضه فى إجازة عيد الأضحى 2018، وهو تكملة لسلسلة أفلام Race الهندية الشهيرة.