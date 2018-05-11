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كوسوفو تفتتح سفارتها الثانية في الخليج

الجمعة 11/مايو/2018 - 10:31 ص
كوسوفو تفتتح سفارتها الثانية في الخليج
كوسوفو
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وكالات
 

افتتحت كوسوفو سفارة في العاصمة الإماراتية أبوظبي هي الثانية لها في دول الخليج العربية.

 

وشارك رئيس كوسوفو هاشم تاتشي ووزير الخارجية بهجت باكولي في مراسم افتتاح السفارة إلى جانب مسؤولون إماراتيين.

 

اللافت أن الإمارات كانت أول دولة اعترفت باستقلال كوسوفو عن صربيا عام 2008.

 

وقال باكولي في صفحته في فيسبوك: "الإمارات العربية المتحدة كانت أول دولة اعترفت بكوسوفو وهي شاركت في العمليات ما بعد النزاع في كوسوفو وكانت جزءا من القوات الدولية في كوسوفو.. الإمارات وضعت البنية التحتية لمطار مدينة كوكس بألبانيا لمساعدة لاجئين كوسوفيين خلال الحرب.. الإمارات دعمت ولا تزال تدعم كوسوفو اقتصاديا عبر بناء المدارس والمستشفيات وإعادة بناء مؤسسات دينية".

 

وتعد سفارة كوسوفو في السعودية التي جرى افتتاحها عام 2010، أول سفارة لهذا البلد في منطقة الخليج.

 

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