بخطوات بسيطة دربي طفلك علي الصيام

يرتقب الشعب الإسلامي قدوم شهر رمضان المبارك خلال أيام، ومن الأسئلة التي تدور في أذهان الأمهات خلال تلك الفترة كيفية تدريب أطفالهم علي الصيام بدون أن تسبب لهم مشقة لا تتناسب مع صغر سنهم، وفي السطور التالية نقدم لك مجموعة من الخطوت تساعدك في تحقيق هدفك.



الخطوة الأولي: إخبار الطفل عن شهر الصوم



يجب في البداية إخبار الطفل عن شهر رمضان ومعانيه الدينية وتحبيبه بهذا الشهر لكي يتمكن من تقبل فكرة الصوم. قومي بقراءة إحدى القصص الدينية التي تناسب عمر طفلك والتي تتناول موضوع الصوم وفوائده الصحية.



الخطوة الثانية: تجهيز المنزل لشهر الصوم



قبل حلول الشهر الفضيل، اذهبي مع طفلك بجولة إلى السوبر ماركت لشراء زينة خاصة بشهر رمضان لوضعها في المنزل. كما يمكنك شراء هدية للطفل إحتفالًا بقدوم الشهر المبارك.



الخطوة الثالثة: أعطي الحرية للطفل بالصوم



في البداية، لا يجب دفع الطفل لصوم نهار كامل لأنه ربما لا يستطيع تحمل ذلك. أطلبي من طفلك الصوم لعدة ساعات وقومي بتشجيعه خلال النهار ومحاولة ايجاد أمور له ليقوم بها.



الخطوة الرابعة: زيدي عدد ساعات الصوم له



وعندما يستطيع الطفل الصوم لعدة ساعات خلال اليوم، ما عليك سوى الطلب منه زيادة عدد ساعات الصوم هذه تدريجيًا لكي يتمكن في نهاية المطاف الصوم ليوم كامل. ولا تنسي القيام بمكافأته عبر شراء هدية له حين يصوم يوم كامل. كما أن مدح الطفل أمام أفراد الأسرة سوف يشجعه على الإستمرار بالصوم

