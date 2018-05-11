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تكريم الروضات الفائزة في تقديم قصص عن "شهداء الشرطة" بالإسكندرية (صور)

الجمعة 11/مايو/2018 - 10:25 ص
تكريم الروضات الفائزة في تقديم قصص عن شهداء الشرطة بالإسكندرية (صور)
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محمد رجب - دينا حسن
 
كرم نادي الشرطة، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة آمال عبد الظاهر، وكيل المديرية، الروضات الفائزة على مستوى الإسكندرية، وذلك بمقر نادي الشرطة.


جاء ذلك بحضور اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال، ومحمد أحمد حلمى مدير عام الإدارة العامة لرياض الأطفال بالوزارة، وآمال أبوزيد موجه عام رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم.


وشمل الحفل تكريم الروضات الفائزة على مستوى الجمهورية بالأعمال المتميزة فى تقديم قصص عن شهداء الشرطة، وذلك بتسليم درع الشرطة فى احتفالية الشرطة بمسابقة الوعى المرورى والأمن والسلوكيات المرورية الإيجابية بنادى اتحاد الشرطة الرياضى.


وقد تم تسليم درع الشرطة لروضة أم المؤمنين لغات إدارة المنتزة، وتسليم درع الشرطة لروضة الرواد الرسمية لغات إدارة العامرية، وتم تسليم خمس هدايا للأطفال المتميزين.
تكريم الروضات الفائزة في تقديم قصص عن "شهداء الشرطة" بالإسكندرية (صور)
تكريم الروضات الفائزة في تقديم قصص عن "شهداء الشرطة" بالإسكندرية (صور)
تكريم الروضات الفائزة في تقديم قصص عن "شهداء الشرطة" بالإسكندرية (صور)
تكريم الروضات الفائزة في تقديم قصص عن "شهداء الشرطة" بالإسكندرية (صور)
تكريم الروضات الفائزة في تقديم قصص عن "شهداء الشرطة" بالإسكندرية (صور)
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