4 طرق طبيعية تخلصك من آلآلام الدورة الشهرية

الدورة الشهرية من أصعب الأوقات التي تمر علي الفتيات، لما تسببه من آلام نفسية وجسدية، وللتخلص من الآلام التي تصاحب فترة الدورة الشهرية تلجأ الفتيات للمسكنات دون علم منهن بمدي الأضرار التي تسببها تلك المسكنات.



وللتخلص من آلام الدورة الشهرية دون اللجوء للمسكنات، نقدم لكي اليوم 4 طرق طبيعية تريحك من تلك الآلام، وهذه الطرق.



ضعي كيس ماء ساخنة على بطنك مما يساعد في الحدَ من آلام البطن لديك.



قومي بممارسة تمارين اليوغا التي تخفف من أوجاعك وتساعدك على الشعور بحال أفضل.



تناولي قطعة من الشوكولا الداكنة التي تعمل على تحسين مزاجك.



ركزي على الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن كالفواكه والخضار لأنها تساعد على امدادك بالنشاط المطلوب خلال هذه الفترة

