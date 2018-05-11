طريقة عمل "مسخن الدجاج"
الجمعة 11/مايو/2018 - 10:15 ص
المقادير
1 كيلوجرام دجاج كامل ومقطع
1 كيلوجرام بصل احمر
1 كوب زيت زيتون
½ كوب سماق
بهارات دجاج
ملح وفلفل اسود
ماء حسب الحاجة
هيل وقرفة حسب الحاجة
زيت الذرة
1 رغيف خبز شراك او طابون
للتزيين:
لوز وصنوبر محمص
طريقة التحضير
• اضيفي الزيت في قدر على النار واقلي قطع الدجاج من كل الجهات حتى تتحمر
• نكهي بالفلفل الاسود والهيل والقرفة وبهارات الدجاج ثم اسكبي الماء لتغمر القطع
• اتركي القدر على نار متوسطة حتى ينضج الدجاج لحوالي ساعة
• صفي الدجاج واحتفظي بالمرق جانبا
• قطعي البصل على شكل جوانح ثم ضعيه في قدر على النار مع زيت الزيتون
• أضيفي نصف كوب من مرق الدجاج فوق البصل مع رشة من الملح
• اتركيه على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة على حرارة متوسطة حتى يطرى ويتبخر المرق
• نكهي البصل بالسماق والملح والفلفل الاسود ثم ارفعيه عن النار
• في طبق زجاجي مقاوم للحرارة، ضعي رغيف الخبز ووزعي كمية كافية من البصل فوقه ليتغطى بالكامل
• أدخلي الطبق إلى فرن محمى مسبقًا لحوالي 3 دقائق حتى يتحمر
• ضعي قطع الدجاج في صينية فرن وضعي فوقها الكمية المتبقية من البصل
• أضيفي القليل من مرق الدجاج المتبقي ورشي الوجه بالسماق
• أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقًا حتى تتحمر قطع الدجاج
• صفي الدجاج فوق الخبز وقدمي الطبق ساخنًا.
1 كيلوجرام دجاج كامل ومقطع
1 كيلوجرام بصل احمر
1 كوب زيت زيتون
½ كوب سماق
بهارات دجاج
ملح وفلفل اسود
ماء حسب الحاجة
هيل وقرفة حسب الحاجة
زيت الذرة
1 رغيف خبز شراك او طابون
للتزيين:
لوز وصنوبر محمص
طريقة التحضير
• اضيفي الزيت في قدر على النار واقلي قطع الدجاج من كل الجهات حتى تتحمر
• نكهي بالفلفل الاسود والهيل والقرفة وبهارات الدجاج ثم اسكبي الماء لتغمر القطع
• اتركي القدر على نار متوسطة حتى ينضج الدجاج لحوالي ساعة
• صفي الدجاج واحتفظي بالمرق جانبا
• قطعي البصل على شكل جوانح ثم ضعيه في قدر على النار مع زيت الزيتون
• أضيفي نصف كوب من مرق الدجاج فوق البصل مع رشة من الملح
• اتركيه على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة على حرارة متوسطة حتى يطرى ويتبخر المرق
• نكهي البصل بالسماق والملح والفلفل الاسود ثم ارفعيه عن النار
• في طبق زجاجي مقاوم للحرارة، ضعي رغيف الخبز ووزعي كمية كافية من البصل فوقه ليتغطى بالكامل
• أدخلي الطبق إلى فرن محمى مسبقًا لحوالي 3 دقائق حتى يتحمر
• ضعي قطع الدجاج في صينية فرن وضعي فوقها الكمية المتبقية من البصل
• أضيفي القليل من مرق الدجاج المتبقي ورشي الوجه بالسماق
• أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقًا حتى تتحمر قطع الدجاج
• صفي الدجاج فوق الخبز وقدمي الطبق ساخنًا.
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