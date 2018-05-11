طريقة عمل "مسخن الدجاج"

المقادير



للتزيين:

لوز وصنوبر محمص



طريقة التحضير

• اضيفي الزيت في قدر على النار واقلي قطع الدجاج من كل الجهات حتى تتحمر

• نكهي بالفلفل الاسود والهيل والقرفة وبهارات الدجاج ثم اسكبي الماء لتغمر القطع

• اتركي القدر على نار متوسطة حتى ينضج الدجاج لحوالي ساعة

• صفي الدجاج واحتفظي بالمرق جانبا

• قطعي البصل على شكل جوانح ثم ضعيه في قدر على النار مع زيت الزيتون

• أضيفي نصف كوب من مرق الدجاج فوق البصل مع رشة من الملح

• اتركيه على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة على حرارة متوسطة حتى يطرى ويتبخر المرق

• نكهي البصل بالسماق والملح والفلفل الاسود ثم ارفعيه عن النار

• في طبق زجاجي مقاوم للحرارة، ضعي رغيف الخبز ووزعي كمية كافية من البصل فوقه ليتغطى بالكامل

• أدخلي الطبق إلى فرن محمى مسبقًا لحوالي 3 دقائق حتى يتحمر

• ضعي قطع الدجاج في صينية فرن وضعي فوقها الكمية المتبقية من البصل

• أضيفي القليل من مرق الدجاج المتبقي ورشي الوجه بالسماق

• أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقًا حتى تتحمر قطع الدجاج

• صفي الدجاج فوق الخبز وقدمي الطبق ساخنًا.

1 كيلوجرام دجاج كامل ومقطع1 كيلوجرام بصل احمر1 كوب زيت زيتون½ كوب سماقبهارات دجاجملح وفلفل اسودماء حسب الحاجةهيل وقرفة حسب الحاجةزيت الذرة1 رغيف خبز شراك او طابون