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"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

الجمعة 11/مايو/2018 - 10:15 ص
الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة
الأرصاد
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هدى عبدالرازق
 
قال وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس المتقلبة أمر طبيعي خلال فترة الانتقال بين الفصول، موضحًا أن البلاد تتعرض لموجة خمسينية يحدث فيها نشاط للرياح.

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك تحسن ملحوظ في الحالة الجوية اعتبارًا من مساء أمس، منوهًا بأن هناك مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة على مدار الـ 72 ساعة القادمة.

وعن حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان، أوضح أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والرطوبة.
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