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إندونيسيا تجلى سكانا وتغلق مطارا بعد ثوران بركان فى جاوة

الجمعة 11/مايو/2018 - 09:26 ص
إندونيسيا تجلى سكانا وتغلق مطارا بعد ثوران بركان فى جاوة
ثوران بركان فى جاوة
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وكالات
 

أمرت السلطات الإندونيسية الأشخاص الذين يعيشون قرب بركان فى جاوة أن يتركوا منازلهم اليوم الجمعة، وأغلقت مدينة كبرى مطارها بعد أن بدأت قمة البركان على ارتفاع 5500 متر تنفث بخارا ورمادا بركانيا.

 

وبركان جبل ميرابى فى جزيرة جاوة المكتظة بالسكان هو واحد من أنشط البراكين فى البلاد وتسببت سلسلة من الثورات فى 2010 فى مقتل أكثر من 350 شخصا.

 

وقال سوتوبو بورو نجروهو المتحدث باسم وكالة مواجهة الكوارث إن الوكالة طلبت من السكان الذين يعيشون على مسافة خمسة كيلومترات من البركان الانتقال إلى ملاجئ.

 

وذكر أن 120 كانوا يتسلقون الجبل انتقلوا إلى مكان آمن.

 

وذكرت وكالة الطيران الحكومية إير ناف فى بيان إن المطار فى مدينة يوجياكارتا أقرب مدينة كبيرة للبركان أغلق بسبب خطر الرماد البركانى

 

المزيد عن: ثوران بركان فى جاوة اغلاق مطار إندونيسيا
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