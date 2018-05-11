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تحذير هام من "الأرصاد السعودية" بشأن الطقس

الجمعة 11/مايو/2018 - 08:57 ص
تحذير هام من الأرصاد السعودية بشأن الطقس
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

ضمَّت الهيئة العامة للأرصاد، مناطق جديدة إلى تحذيرات الغبار التي تجتاح المملكة، اليوم الجمعة، لتشمل أماكن عدة بمناطق الرياض، ومكة المكرمة، وتبوك، والشرقية، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة.

وتوقعت الهيئة، أن تسود حالة من النشاط في الرياح السطحية تؤدّي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار على شرورة والأجزاء المجاورة لها بمنطقة نجران، وعلى منطقة الجوف، وضبا، والوجه، والمويلح، وشرما بمنطقة تبوك، وسكاكا، وطبرجل، والقريات بمنطقة الجوف، والعلا، وخيبر، والحناكية، ومهد الذهب بالمدينة المنورة، وبريدة، وعنيزة، والرس، والبكيرية بمنطقة القصيم، والخرمة، وتربة، ورنية، وظلم بمنطقة مكة المكرمة، وحائل، والحائط، والشملي، وبقعاء بمنطقة حائل، وحفر الباطن، والقيصومة، والخفجي، والجبيل، والدمام، والظهران، والأحساء بالشرقية، والرياض، وعفيف، والدوادمي، والمجمعة، والزلفى، والغاط، والخرج بمنطقة الرياض.

وأشارت الهيئة، إلى أنّ هذه الحالة الجوية ستمتد من الساعة الثامنة صباحًا إلى نحو الحادية عشرة والنصف مساء على أغلب المناطق.

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