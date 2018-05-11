اعتراف أمريكي بقوة سلاح روسي فريد من نوعه

اعتبر ديف ماجومدار المحلل العسكري في مجلة National Interest الأمريكية، أن منظومة الصواريخ الروسية من طراز "كينجال" الفرط صوتية، لا مثيل لها في العالم.

وقال الخبير العسكري إنه "لا يوجد بلد آخر لديه صاروخ باليستي يضاهي صاروخ "كنجال" الروسي، وموسكو على حق حين تقول إنه لا يوجد نظائر لصاروخها هذا خارج روسيا".

وأضاف أن "الصاروخ الروسي قادر على المناورة أثناء الطيران وله مسار لا يمكن التنبؤ به يجعل من الصعب اعتراضه، ما يجعله سلاحا خارقا".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعرض في رسالته السنوية إلى الجمعية الاتحادية في الأول من مارس الماضي، أحدث أنواع الأسلحة الروسية التي لا يوجد مثيل لها في العالم، وكان بينها "كينجال".

ويمتاز محرك صواريخ "كينجال"، بقدرته على تسريع الصاروخ لتتجاوز سرعته خلال ثوان سرعة الصوت ويتعداها خلال دقائق لعدة أضعاف، ما يجعل من غير الممكن عمليا إسقاط الدفاعات الجوية له.