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وزارة العمل توفر فرص عمل لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الجمعة 11/مايو/2018 - 08:50 ص
وزارة العمل توفر فرص عمل لمستفيدي الضمان الاجتماعي
وزارة العمل
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الفجر السعودي
 

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي من الباحثين عن العمل، بالتسجيل في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، حتى يمكن مساعدتهم في البحث عن عمل.

جاء ذلك في إطار خطة وضعتها الوزارة، سعيًا منها وراء إيجاد فرص عمل للمستفيدين من الضمان الاجتماعي القادرين على العمل والباحثين عنه، حيث يمكنهم مراجعة فروع الضمان الاجتماعي في مختلف المناطق للمزيد من الاستفسارات في هذا الشأن.

تجدر الإشارة، إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحرص على توفير المزيد من فرص العمل أمام مستفيدي الضمان الاجتماعي، بهدف مساعدتهم على الانخراط في سوق العمل، والتحول من مستفيد إلى منتج يخدم نفسه والمجتمع.

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