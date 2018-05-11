هل يعجل قدوم جريزمان من رحيل سواريز عن برشلونة؟

يسعى نادي برشلونة إلى ضم مهاجم فريق أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان إلى صفوفه، وفي حال نجح النادي الكاتالوني في مسعاه، فإن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز قد يضطر إلى مغادرة الفريق، بحسب تقارير صحافية إسبانية.





واستعداداً للموسم الكروي الجديد، يعتزم نادي برشلونة تعزيز صفوفه بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات المقبلة.





وذكرت محطة "كتالونيا راديو" أن لويس سواريس الذي سجل هذا الموسم 30 هدفاً قد يغادر صفوف بطل الدوري الإسباني في حال التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي يتميز هو الآخر بحسه التهديفي، بالإضافة إلى فنياته العالية وتحركاته المزعجة في منطقة الجزاء.





وكانت تقارير صحافية إسبانية كشفت هذا الأسبوع عن نية نادي برشلونة دفع 100 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان للاستفادة من خدماته ابتداء من الموسم المقبل.





وأثارت تحركات إدارة نادي برشلونة غضب نظيرتها في أتلتيكو مدريد التي أبدت انزعاجها من تفاوض مسؤولي برشلونة مع غريزمان.





ونشر نادي أتلتيكو مدريد بياناً عبر موقعه الإلكتروني أعرب فيه الرئيس التنفيذي للنادي ميغيل أنخيل مارين عن استيائه وغضبه مما أسماه "تصرف برشلونة غير المسؤول".





وكتب مارين يقول: "إن يقوم رئيس وعضو في مجلس إدارة نادي بربط الاتصال والحديث مع لاعب يربطه عقد بنادٍ آخر، كما فعل هؤلاء مسألة تنم عن قلة احترام لنادي أتليتيكو مدريد وجماهيره".



