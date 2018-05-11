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واشنطن.. ترامب متيقظ ولن يقع في فخ كيم

الجمعة 11/مايو/2018 - 08:41 ص
واشنطن.. ترامب متيقظ ولن يقع في فخ كيم
ترامب وكيم جونج أون
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وكالات
 

أكد كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي رغبة الرئيس دونالد ترامب الحقيقية في أن تكون المفاوضات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مثمرة، وترشد بيونغ يانغ إلى طريق نزع السلاح النووي.

 

وأضاف كيلي في حديث نشر أمس الخميس، أن دونالد ترامب لا يمكن أن يكون متأكدا من أن كيم جونغ أون لا يخدعه ولذلك سيبقى يقظا وحريصا. 

 

وقال: "يعتقد الرئيس ترامب، أن مساعدة كوريا الشمالية في موضوع إنهاء برامجها النووية والصاروخية، شيء رائع فعلا. وإني على ثقة من أنه لن يقع في الفخ كما حدث للرؤساء السابقين الذين تم تضليلهم ووافقوا على رفع العقوبات وتحويل المال لكوريا الشمالية ولكن في المحصلة لم ينالوا أي شيء مقابل ذلك".

 

المزيد عن: كيم جونج اون كوريا شمالية كوريا الجنوبية فخ كيم امريكا
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