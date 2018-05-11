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جيش الاحتلال ينشر صور جديدة للمواقع المستهدفة في سوريا

الجمعة 11/مايو/2018 - 08:37 ص
جيش الاحتلال ينشر صور جديدة للمواقع المستهدفة في سوريا
المواقع المستهدفة في سوريا
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وكالات
 

نشر الجيش الإسرائيلي صورا جديدة للمواقع التي استهدفها داخل سوريا فجر أمس الخميس.

 

وفي تغريدة له، جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي زعمه بأن المواقع المستهدفة تابعة لفيلق القدس الإيراني، وتتضمن مواقع استخباراتية وموقعا عسكريا وموقعا للخدمات اللوجستية.

 

ووفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية، فقد استخدمت تل أبيب في هجوم أمس 28 طائرة حربية أطلقت 60 صاروخا، بالإضافة إلى إطلاق القوات الإسرائيلية 10 صواريخ "أرض-أرض" تكتيكية.

 

وقالت إسرائيل إنها شنت هذا الهجوم ردا على تنفيذ فيلق القدس ضربات صاروخية للأراضي الإسرائيلية في وقت سابق من الليلة نفسها.

 

من جهتها، نفت إيران وجود قواعد عسكرية لها في سوريا ووقوفها وراء القصف الصاروخي للأراضي الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الجيش السوري هو الذي نفذ هذا القصف.

 

جيش الاحتلال ينشر صور جديدة للمواقع المستهدفة في سوريا
جيش الاحتلال ينشر صور جديدة للمواقع المستهدفة في سوريا
جيش الاحتلال ينشر صور جديدة للمواقع المستهدفة في سوريا
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