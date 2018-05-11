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إيران: إسرائيل تريد زعزعة استقرار المنطقة بتنفيذ هجمات ضد سوريا

الجمعة 11/مايو/2018 - 08:34 ص
إيران: إسرائيل تريد زعزعة استقرار المنطقة بتنفيذ هجمات ضد سوريا
الخارجية الإيرانية - أرشيفية
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وكالات
 

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، وقالت إن صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على تنفيذ هجمات ضد سوريا، معتبرة أن الهجوم الإسرائيلي يمثل خرقا للسيادة السورية.

 

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن طهران تدين ما وصفه بـ"العدوان العسكري" الذي قامت به إسرائيل ضد سوريا، بحسب ما ذكرته كالة "مهر" الإيرانية، اليوم الجمعة 11 مايو.

 

واعتبر قاسمي أن الهجوم الذي قامت به إسرائيل يعد خرقا صارخا للسيادة السورية، مشيرا إلى أن تلك الهجمات تكشف مساعي إسرائيل للهيمنة وترويجها للأكاذيب.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "إسرائيل لا تستطيع أن تترك المنطقة تنعم بالاستقرار والهدوء، وتعتبر أن أمنها يتحقق بزعزعة استقرار المنطقة".

 

ونفذت إسرائيل هجوما صاروخيا، فجر أمس الخميس 10 مايو، على الأراضي السورية بأكثر من 70 صاروخا، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

 

وقالت تل أبيب إن الهجمات جاءت ردا على هجوم صاروخي زعمت أن إيران مسؤولة عن تنفيذ من الأراضي السورية، بينما نفت طهران ذلك وقالت إن الجيش السوري هو من قام بالرد على اعتداء إسرائيلي.

 

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