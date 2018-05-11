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مسؤولة في البيت الأبيض تسخر من سرطان ماكين

الجمعة 11/مايو/2018 - 08:24 ص
مسؤولة في البيت الأبيض تسخر من سرطان ماكين
ماكين
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وكالات
 

سخرت مسؤولة في البيت الأبيض من مرض السناتور جون ماكين المصاب بالسرطان، على خلفية رفضه مرشحة الرئيس دونالد ترامب لرئاسة وكالة الاستخبارات الأمريكية.

 

وذكرت صحيفة "ذا هيل"، إن كيلي سادلر مساعدة مكتب اتصالات البيت الأبيض، قالت في إشارة لماكين على خلفيه رفضه مرشحة ترامب جينا هاسبل لمنصب رئيس للاستخبارات المركزية الأمريكية إنه "لا يهم، فهو يحتضر على كل الأحوال".

 

وأشارت الصحيفة إلى أن سيندي مكين زوجة السناتور سارعت بالرد على تصريحات سادلر وكتبت في "تويتر": "هل لي أن أذكرك بأن زوجي له أسرة من سبعة أبناء وخمسة أحفاد".

 

وكان السناتور ماكين قد دعا زملاءه في مجلس الشيوخ للتصويت ضد تعيين هاسبل مديرة لوكالة المخابرات المركزية.

 

ويعاني السناتور ماكين الذي كان مرشحا رئاسيا في انتخابات 2008 ويبلغ من العمر 81 عاما من سرطان الدماغ في المرحة الرابعة.

 

وتم اكتشاف الورم لديه خلال عملية جراحية لإزالة جلطة دموية فوق عينه اليسرى، في مستشفى مايو كلينيك بولاية أريزونا، حسب مكتبه أوآخر العام الماضي.

 

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