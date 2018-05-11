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مشاهدة مباراة الإسماعيلي والمصري بث مباشر حصري على On Sport

الجمعة 11/مايو/2018 - 08:21 ص
مشاهدة مباراة الإسماعيلي والمصري بث مباشر حصري على On Sport
الإسماعيلي والمصري
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الفجر الرياضي
 

 

 

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معلومات عن مباراة الإسماعيلي والمصري اون لاين اليوم المصري Vs الإسماعيلي، البطولة : الدوري المصري ، القنوات الناقلة : أون سبورت، الملعب : برج العرب.

 

موعد مشاهدة مباراة الإسماعيلي والمصري بدون تقطيع اليوم في تمام الـ 20:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 19:00 مساءاً بتوقيت مصر، كورة ستار مشاهدة مباراة الإسماعيلي والمصري بث مباشر ماتش الإسماعيلي والمصري لايف اليوم 11-5-2018 في الدوري المصري.

 

شاهد البث المباشر مباراة الإسماعيلي والمصري اون لاين من هنا..

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