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أسعار الحديد اليوم الجمعة 11\5\2018 بمحافظة الإسماعيلية

الجمعة 11/مايو/2018 - 08:13 ص
أسعار الحديد اليوم الجمعة 11\5\2018 بمحافظة الإسماعيلية
سعر الحديد
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هشام إسماعيل
 
تابعت أسعار الحديد في أسواق محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، استقرارها ليسجل متوسط سعر طن حديد عز 12 ألفا و250 جنيهًا.

وعن الأسعار سجل متوسط سعر طن حديد التسليح عز 12 ألفا و250 جنيهًا، والمستورد 12 ألف جنيه والاستثماري 11 ألفا و900 جنيه، وأسمنت أسيوط المقاوم 900 جنيهًا، والصعيدي 880 جنيهًا، والبورتلاندي 870 جنيهًا، والتعمير 820 جنيهًا للطن وأسيك المنيا 850 جنيهًا.
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