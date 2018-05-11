مفاجأة لعشاق دوين جونسون "ذا روك" حول موعد طرح فيلمه الجديد
الجمعة 11/مايو/2018 - 08:13 ص
أعلنت الشركة المنتجة لفيلم النجم العالمي دوين جونسون "ذا روك" المشتق من سلسلة أفلام "Fast & Furious"، طرحه في أغسطس المقبل.
يذكر أن جونسون، أكد منذ فترة أنه يدرس عدم استكمال فيلم "Fast & Furious 9" بدور العميل "هوبز".
ويأتي موقف جونسون بسبب الخلافات التي بينه وبين النجم الأمريكي الشهير فين ديزل الذي يشاركه بطولة الفيلم، حيث يرفضان التمثيل معًا منذ 2016.
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