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مفاجأة لعشاق دوين جونسون "ذا روك" حول موعد طرح فيلمه الجديد

الجمعة 11/مايو/2018 - 08:13 ص
مفاجأة لعشاق دوين جونسون ذا روك حول موعد طرح فيلمه الجديد
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أعلنت الشركة المنتجة لفيلم النجم العالمي دوين جونسون "ذا روك" المشتق من سلسلة أفلام "Fast & Furious"، طرحه في أغسطس المقبل. 


يذكر أن جونسون، أكد منذ فترة أنه يدرس عدم استكمال فيلم "Fast & Furious 9" بدور العميل "هوبز".

ويأتي موقف جونسون بسبب الخلافات التي بينه وبين النجم الأمريكي الشهير فين ديزل الذي يشاركه بطولة الفيلم، حيث يرفضان التمثيل معًا منذ 2016.


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