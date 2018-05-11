مفاجأة لعشاق دوين جونسون "ذا روك" حول موعد طرح فيلمه الجديد

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم النجم العالمي دوين جونسون "ذا روك" المشتق من سلسلة أفلام "Fast & Furious"، طرحه في أغسطس المقبل.









يذكر أن جونسون، أكد منذ فترة أنه يدرس عدم استكمال فيلم "Fast & Furious 9" بدور العميل "هوبز".





ويأتي موقف جونسون بسبب الخلافات التي بينه وبين النجم الأمريكي الشهير فين ديزل الذي يشاركه بطولة الفيلم، حيث يرفضان التمثيل معًا منذ 2016.







