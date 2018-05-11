عاجل.. ننشر ألوان تذكرة المترو بعد الزيادة الجديدة (صورة)

تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، شكل تذكر المترو المطبوع عليها الزيادة الجديدة، والمقرر تطبيقها على المواطنين صباح الجمعة.





وطبعت التذكرة بلون مختلف بعد إعادة تسعيرها حيث جاءت الفئة الأولى 9 محطات باللون الأصفر، وسعر تذكرتها 3 جنيهات للتذكرة الكاملة وجنيهين لنصف تذكرة.





أما الفئة الثانية وتشمل من 9 محطات إلى 16 محطة، جاءت باللون الأخضر، وسعر تذكرتها 5 جنيهات للتذكرة الكاملة و4 جنيهات للنصف تذكرة.





وجاءت الفئة الثالثة وتتضمن استقلال أكثر من 16 محطة، باللون الأحمر وسعر تذكرتها 7 جنيهات للتذكرة الكاملة، و6 جنيهات للنصف تذكرة.





وأعلنت وزارة النقل، مساء الخميس، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بدءاً من صباح الجمعة، على أن يكون الحد الأدنى للتذكرة 3 جنيهات للمنطقة الأولى والمحدد من "محطة إلى 9 محطات"، و5 جنيهات للمنطقتين بمجموع "16 محطة"، و7 جنيهات للثلاث مناطق والتي تبدأ من "16 محطة فيما فوق".