عاجل.. ننشر ألوان تذكرة المترو بعد الزيادة الجديدة (صورة)
الجمعة 11/مايو/2018 - 08:04 ص
الفجر
تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، شكل تذكر المترو المطبوع عليها الزيادة الجديدة، والمقرر تطبيقها على المواطنين صباح الجمعة.
وطبعت التذكرة بلون مختلف بعد إعادة تسعيرها حيث جاءت الفئة الأولى 9 محطات باللون الأصفر، وسعر تذكرتها 3 جنيهات للتذكرة الكاملة وجنيهين لنصف تذكرة.
أما الفئة الثانية وتشمل من 9 محطات إلى 16 محطة، جاءت باللون الأخضر، وسعر تذكرتها 5 جنيهات للتذكرة الكاملة و4 جنيهات للنصف تذكرة.
وجاءت الفئة الثالثة وتتضمن استقلال أكثر من 16 محطة، باللون الأحمر وسعر تذكرتها 7 جنيهات للتذكرة الكاملة، و6 جنيهات للنصف تذكرة.
وأعلنت وزارة النقل، مساء الخميس، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بدءاً من صباح الجمعة، على أن يكون الحد الأدنى للتذكرة 3 جنيهات للمنطقة الأولى والمحدد من "محطة إلى 9 محطات"، و5 جنيهات للمنطقتين بمجموع "16 محطة"، و7 جنيهات للثلاث مناطق والتي تبدأ من "16 محطة فيما فوق".
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