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أسعار اللحوم اليوم الجمعة بمحافظة الإسماعيلية

الجمعة 11/مايو/2018 - 08:03 ص
أسعار اللحوم اليوم الجمعة بمحافظة الإسماعيلية
لحوم
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هشام إسماعيل
 
رصدت "الفجر" في محافظة الإسماعيلية، أسعار اللحوم، اليوم الجمعة، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارا في الأسعار بأسواق المحافظة، حيث سجل سعر الكيلو الواحد نحو 130 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحمة الضآن نحو 135 جنيهًا.

ووصلت أسعار اللحوم سجلت 140 جنيهًا لكيلو الضأن، بينما سجل سعر كيلو المشفي 120 جنيهًا، والكندوز 120 جنيهًا، والعجالي 130 جنيهًا للكيلو.

وسعر اللحم البرازيلي من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعر اللحم السوداني من 75 إلى 80 جنيهًا، بينما يصل سعر الضأن المستورد يتراوح من 60 إلى 80 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الكبدة المجمدة 30 جنيهًا، ويصل سعر الكبدة البلدي 130 جنيهًا.
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